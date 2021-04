El pantalón negro es esa prenda que siempre sienta bien y estiliza, da igual que lo lleves más o menos ajustado, es favorecedor y punto. Y, además, se adapta sin esfuerzo a todos los estilos y situaciones, ya que puedes combinarlo con absolutamente todo y lograr desde los looks más casual y sport, hasta los más sofisticados.

Con todo tipo de camisas

Las camisas son ese tipo de prendas capaces de definir cualquier look, y funcionan a la perfección con un pantalón negro. Esta temporada se van a llevar de muchos tipos y estilos diferentes , y te recomendamos que pruebes con una de cuello bobo, con animal print o con rayas verticales. También se llevan con lazada , en tejido denim o con cuadros vichy. La elección del tipo de camisa y de los complementos va a ser clave para que el look sea más clásico o más moderno, pero lo que es seguro es que el pantalón negro va a ser infalible en la combinación.

Con tops de colores vivos

El negro no solo no es aburrido, sino que es perfecto para combinar con prendas llamativas y coloridas, de todo tipo. Aquí la clave es el color, independientemente de que sea una blusa, una blazer o un jersey lo que añadas a tu pantalón negro. Verdes, rosas, amarillos, en su faceta más viva o incluso en neón, te harán ver que el pantalón negro es la clave de que tu top luzca como merece y no pierdas ni un ápice de elegancia ni modernidad.