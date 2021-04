Es imposible no detener la vista en ellos, y a la hora de elegir es muy posible que no sepas con cuál quedarte, porque de unos llamará tu atención la originalidad o los colores, pero otros apelarán rápidamente a tus sentidos y te harán saborear con la vista tus gominolas de infancia preferidas . Ositos, piruletas, chocolatinas y hasta los explosivos peta-zetas protagonizan esta moda que ya nos ha cautivado y a la que no vamos a ser capaces de resistirnos.

Además, no se trata de conseguir un look recargado, sino que la idea es llevar único pendiente de este tipo, aunque los combines con otros más discretos. De hecho, hay marcas que los vende por unidades y no por pares. Podrás encontrar auténticas piezas de joyería y otras más artesanales. Es más, si te aficionas, es posible que acabes buscando un tutorial en internet para hacerte tú misma tus propios pendientes de gominola. Por nuestra parte, hemos hecho una selección de pendientes gominola absolutamente irresistibles para que puedas empezar a degustar este accesorio de moda hoy mismo y presumir de un look (casi) comestible.