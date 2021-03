Uñas color pastel, el tono de la temporada: de las amarillas de María Pombo a las ombré de Chiara Ferragni

Y es que, a pesar de que se llevan los esmaltes de uñas intensos y dramáticos como el burdeos o el negro, estos ya no van en cabeza y han sido sustituidos por otros más suaves, los tonos pastel. No hay más que ver las manos de las influencers que reinan en los pasillos de Instagram, como María Pombo, que ha sorprendido con unas uñas amarillas claras y suaves como una de sus últimas manicuras. Pero ella no ha sido la única.