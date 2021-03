La clave de un buen outfit está en saber elegir los complementos, y esta temporada hay uno que destaca por encima de todos: la diadema.

Te damos ideas para que combines con acierto tus diademas y presumas de estilazo.

La manera indiscutible de rematar cualquier look con acierto es utilizando los accesorios adecuados en cada momento. Y hay uno que esta temporada puede convertirse en nuestro accesorio must, y no es otro que la diadema. Ya no son solo una pieza clave en los estilismos de las royals, como Kate Middleton, Meghan Markle o la reina Letizia.

Tampoco quedan reservadas a la alfombra roja ni a los looks de invitada. Este año las diademas son unas autéticas reinas del street style y la buena noticia es que sientan bien a cualquiera, no solo a las stylers que las han lucido a todas horas en París, Milán, Nueva York o Londres. Además, nada de reservarlas para ocasiones especiales, porque combinarlas en el día a día es muy sencillo.

En invierno dan un toque sofisticado, y cuando llega el buen tiempo se convierten en el complemento más trendy. Las hemos visto de diferentes tipos, tamaños y materiales, y lo cierto es que es casi imposible decantarse por un único modelo. Desde las extra finas hasta las tamaño XL, se llevan de maravilla con el satén, la rafia o el terciopelo, y pueden llevar perlas, brillantes, imitar la forma de un turbante, tener frunces o forma de cadena.

Y a la hora de elegir peinado nos encanta una diadema con el pelo suelto, sea cual sea el largo, aunque sin duda lo más de lo más es llevarlas con el pelo recogido en un moño o en una coleta con scrunchies noventeros. En cuanto a la ropa, te decimos desde ya que no hay límite a la hora de combinarla con una diadema. Y para que no te quepa duda, aquí tienes algunos de nuestros estilismos con diadema favoritos que pueden servirte de inspiración.

En looks súper veraniegos

No digas que no hemos avisado. Las diademas van a ser el complemento imprescindible en verano porque, además, de estilosas, son súper cómodas. Es muy posible que no falte una en tu bolso de la playa o la piscina, además de rematar con estilo tus looks estivales tanto de día como de noche.

Vuelta a la infancia

No podemos pasar por alto que las diademas fueron un complemento clave de nuestros peinados de infancia, y ese es un viaje de vuelta que nos gusta hacer a través de algunas prendas de ropa, así que, ¿por qué no incluir la diadema en esos looks nostálgico que tan bien sientan?

Total denim

Este año el denim es uno de los grandes protagonistas, y en concreto el denim sobre denim, un retorno a una de las tendencias más punteras de los 90. Esa también fue la época dorada de las diademas, por lo que unir las dos tendencias de nuevo nos parece lo más.

Black & White

Este look de María Pombo es uno de nuestros preferidos. El binomio black & white es impecable en su outfit, pero siendo sinceras, sabemos que la clave de su éxito reside en la preciosa diadema negra de terciopelo. Y ella también.

Con tu t-shirt preferida

Una diadema es capaz de darle un giro de 180 grados al look más informal sin que este pierda su frescura. Cuando creas que tu t-shirt no termina de darle el toque arreglado al outfit que te gustaría, la solución no puede ser más sencilla: añade una diadema.

En estilismos sofisticados

Hemos dicho que las diademas no eran solo para ocasiones especiales y lo mantenemos. Eso sí, cuando llega el momento de desplegar todas tus armas de estilo, no prescindas de ella. De hecho, se ha convertido en el accesorio imprescindible de los looks de invitada.

Looks de oficina

Sabemos que a la hora de ir a trabajar no siempre es fácil innovar, pero la diadema nos lo pone muy fácil para hacer que nuestro look de oficina se vea completamente renovado.

Nuestra selección de diademas

Las cadenas han triunfado en todo tipo de gargantillas y collares, y ahora dan el salto a las diademas. Este pack de dos diademas es de Uterqüe y su precio es 49 euros.

Las diademas de terciopelo son, posiblemente las más buscadas, y con esta de Uterqüe puedes ir más allá y combinar este tejido con la tendencia de las cadenas. Original y el elegante a más no poder. Precio: 29 euros.

Inspirada en la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas puedes encontrar esta espectacular diadema en &Other Stories. Está confeccionada en crepé, adornada con pedrería y bordados de abalorios pasley. Remata con un nudo delantero drapeado de máxima tendencia. Precio: 25 euros.

Las diademas de rafia van a ser lo más este verano. Y puedes hacerte ya con la tuya a un precio inmejorable. En concreto, esta de Parfois está rebajada a 4,99 euros. Una oportunidad que no debes dejar escapar.