Pero eso que es prácticamente una utopía puede convertirse en realidad. Sí, podemos ser capaces de saber cómo organizar el cambio de armario. Y es que, tal y como indica la frase, todo es cuestión de organizarse. Aunque más bien de tomar aire, relajarse, no obcecarse y pensar positivamente. Visualizar la meta: un armario transformado a la nueva temporada pero perfectamente colocado.

Conseguirlo es un reto pero solo es necesario seguir una serie de claves y trucos que nos harán la vida más fácil y que harán que el día dedicado al cambio de armario sea lo más provechoso posible. Y lo más importante: que no terminemos desesperada o procrastinemos el momento teniendo la casa llena de montones de ropa por todas partes durante días.

Saca toda la ropa

Ve por partes

Pero no la saques toda a la vez. Es decir, primero vacía el armario de la ropa de la temporada pasada y, cuando esta esté doblada y organizada para guardar, entonces sacaremos la ropa de la nueva temporada que llenará ahora nuestro armario. Lo importante es no amontonarse y para eso es fundamental no tener montones de ropa a nuestro alrededor ni la ropa de varias temporadas mezcladas, sin saber muy bien qué le corresponde a qué.