La primavera es color pastel: looks con los tonos más delicados de la paleta para triunfar esta temporada

La tendencia del color pastel es esa que aparece cuando llega el momento de tender un puente de los looks de las temporadas frías a las cálidas. La presencia del color pastel, por pequeño que sea el detalle en el que aparezca, es sinónimo de que ya es primavera . Y es que es aparecer la luz del sol más brillante y más potente y los tonos claros toman el control de nuestro armario.

Los tonos pastel elevan nuestros estilismos porque dan la nota de color y aportan aún más luz que la que ya da la iluminación natural primaveral de por sí. Además, hacen que la prenda que tiñen parezca mucho más delicada, transfiriendo esa delicadeza al estilismo en general . Por no hablar de que estos colores en versión bebé , entre los que se encuentran el rosa, el azul claro, el verde 'peppermint', el amarillo o el violeta confieren esa frescura que todo estilismo necesita cuando llega el calor pero todavía refresca. Y es que, aún es temporada de jerséis y chalecos de punto o cazadoras , pero en versiones más ligeras que la temporada anterior.

Pocas razones faltan para llevar los colores pastel, pero para sacarles el máximo provecho y no caer en looks demasiado infantiles con ellos, las que más saben de moda de Instagram vuelven a inspirarnos para sacar matrícula de honor en las tendencias del momento.

Punto: el tejido estrella

El punto fue el tejido estrella del invierno pero también puede serlo de la primavera. Eso sí, esta temporada lo es más fino y ligero para dar sensación de más frescor al look al que acompañe , perfecto para esos días en los que refresca. Y, como hemos dicho, mucho más ligero parece este jersey con un tono pastel.

Chaleco

Y si el punto ha sido el tejido por excelencia, la prenda confeccionada a base de este ha sido el chaleco , que también se ha propuesto traspasar las barreras estacionales. Lo veremos también esta primavera y lo haremos en tonos pastel , como el malva, y es que no puede quedar mejor con una camisa blanca. Por no decir que, como ocurre con el resto de tonos pastel , se suma a la perfección con el resto. Y es que, sí, los colores pastel pegan todos con todos gracias a su suavidad.

Lo mejor es que crearás looks cómodos y todoterreno pero cargados de estilo como este sin apenas darte cuenta, porque el color hace y mucho. ¿Cómo? Adáptalo a cada ocasión cambiando solo la parte de abajo, que hará que se eleve el look en mayor o menor medida.

Biker: sí

La cazadora vaquera no es la única prenda exterior hecha para el entretiempo. Cualquier cazadora es apta para robarle el puesto, y parece que en terreno pastel es la biker la que se lleva la medalla de oro . Y es que, al tomar color va con absolutamente todo. Podemos sumarla a uno vaqueros, a una parte de abajo blanca o, como Dulceida, a unos pantalones o falda del mismo tono que la biker, creando un estilismo de tonos pastel coordinados que se rompen por el blanco, quien será el mayor aliado de estos colores suaves y delicados.

Coordinado

Los looks coordinados son otra de las tendencias del momento, especialmente con carácter retro o 'vintage'. Y promete seguir siéndolo hasta el verano, cuando veremos esos estilismos de punto con jersey fino y pantalón corto que no sabíamos cuándo encajarlos. Son el perfecto look puente. Los encontraremos en tonos tostados o beige pero ahora cobrarán más personalidad con un detalle en color pastel, como propone Agostina Saracco.