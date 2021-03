Cierto es que parece la única opción porque es esa alternativa que solemos llevar a mano por si refresca, es decir, esta cazadora de mujer se caracteriza por ser más o menos ligera y no abrigar demasiado . Pero las cazadoras vaqueras pueden ser esa prenda que no salen de nuestro armario en los 365 días del año si nos lo proponemos.

De borreguito

Esta es la forma más sencilla de incluir la cazadora vaquera en cualquier look de invierno, y es que ella misma funciona como un abrigo . Se trata de una cazadora que va forrada por dentro con pelo sintético o borreguillo e incluso, en ocasiones, va también acolchada para abrigar aún más. Además, como la cazadora vaquera va con absolutamente todo, puede funcionar perfectamente de abrigo. De hecho, es el tipo de cazadora que mejor le va a una parte de abajo denim, rompiendo la línea del tejido con el cuello de peluche. Aún así, hay que decir que este tipo de cazadoras están hechas para el día a día del invierno, por supuesto, no para los días de lluvia o nieve, pero para las ocasiones más informales y casuales.

Tendencia y trampantojo

Con chaleco acolchado debajo

Una de las tendencias de este invierno es la de l levar prendas superpuestas , pero en concreto una es la que más se está utilizando: el chaleco acolchado . Y justo se usa en cada look para poder hacer de prendas más ligeras que de otra forma solo luciríamos en otoño o primavera, la mejor opción para el invierno reforzando su capacidad de abrigo. Entre ellas, las gabardinas y, cómo no, las cazadoras vaqueras.

Para lucirla con él, la clave está en cerrar el chaleco y que este no sea demasiado gordo y, encima, llevar una cazadora vaquero oversize y vintage, para que, además de un look con estilo sea cómodo y práctico.

Muchas capas

Si piensas que la tendencia del chaleco no es para ti, no hay de qué preocuparse, porque la cazadora vaquera es esa prenda hecha por y para la tendencia de las superposiciones. Llévala como prenda exterior y debajo incluye diferentes capas, no demasiado gordas, pero sí por ejemplo, camisas o/y camisetas. Eso sí, hay que tener cuidado con no incluir demasiadas prendas debajo para que no se convierta en un look incómodo y poco práctico. Por otro lado, las capas, hará más sencillo sobrevivir un día entero fuera de casa con cambios de temperatura, sin pasar ni frío ni calor en ningún momento de la jornada.