Si bien antes estaba reservado para los looks de oficina , a día de hoy el traje sastre es un dos piezas que nos gusta llevar a todas horas . Se ha adaptado a todas las tendencias y lo podemos combinar de mil maneras diferentes para llevarlo en cualquier situación. La primavera es la época perfecta para lucirlo en todo su esplendor y no hemos podido resistirnos a hacer una selección de nuestros trajes favoritos.

El traje con pantalón bermuda

Las bermudas fueron la prenda revelación de la primavera pasada. Parecía que no iban a superar la prueba de fuego y no iban a pasar de la novedad, pero nada más lejos. Un año después, no solo no han desaparecido, sino que se han afianzado como una de las prendas más estilosas, y no era de extrañar que llegasen a los trajes de chaqueta primaverales.