Esta temporada los vaqueros ya no son solo de un tono de azul, atrévete a mezclar y da vida a tus looks

Si todavía no tienes tus jeans bicolor, estas opciones te van a convencer para hacerte con unos y apuntarte a la tendencia del momento

Las tendencias son algo sinigual. De repente aparecen nuevas con las que pocos se atreve, pero tan pronto los clásicos vuelven, otros no pasan de moda y por sorpresa los básicos se reinventan. Eso es lo que ha ocurrido esta primavera con los vaqueros. Los jeans de toda la vida no han sufrido tanto una transformación de patrones, que es lo primero que se podría esperar, sino de color. Ya habíamos visto estos pantalones en otros tonos, pero ahora los clásicos, los azules, no solo se construyen con un solo tono de azul, sino en varios al mismo tiempo. Hablamos de los jeans bicolor.

Sin duda, la tendencia de los vaqueros bicolor es una forma de dar un toque de personalidad a los jeans clásicos de toda la vida, aunque esta tendencia sobre todo la veremos en esos vaqueros largos más anchos y rectos. Pero esto poco importa, porque lo realmente importante es que es una forma de dar originalidad a los vaqueros, que son una prenda de lo más básica, y al look al que acompañan. De hecho, ya podremos llevar sin miedo a que sea demasiado simple ese estilismo de jeans y camiseta de algodón porque desbordará carácter y actualidad.

Lo mejor es que no solo hay un tipo de vaquero bicolor. Los hemos visto con parches, en distintos tonos de azul denim o mezclando denim de varios colores. Para gustos, colores, y nunca mejor dicho. Así que, si todavía no tienes los tuyos, aquí te damos un abanico de opciones para atreverte con la tendencia. ¿Podrás quedarte solo con unos? No lo creemos.

El original

Hay muchas formas de construir los vaqueros bicolor pero esta es la más básica y en la versión en la que más los veremos: con una pata de cada color. Puede ser más fuerte y oscuro o más claro, en función de la intensidad con la que nos atrevamos o el contraste que queramos crear. Eso sí, hay que tener en cuenta, que los encontremos en la versión que los encontremos siempre se trata de una tendencia atrevida donde las haya. Estos son de Pull and Bear y están disponibles por 29,99 euros.

Otro tipo de denim

Pero no solo de azules vive la tendencia de los vaqueros bicolor, el resto de la escala de tonos de denim también entran en juego. Esto se refiere al negro, gris o blanco, clave para la primavera. Esta combinación aportará una nota de color al look al que acompañe además de luz y permitirá sumar algún tono más o estampados. Pero lo mejor es que es la opción denim perfecta para lucirse con otra prenda vaquera sin conflicto, y es que sirve de barrera de color para que no sea todo tan monótono como ocurre con los total look denim o con ese drama estilístico que supone mezclar tonos de denim arriba y abajo. Este de Shein cuesta 20 euros.

Muy sutil

La de los jeans bicolor es una tendencia de lo más arriesgada, eso es innegable. Pero eso no significa que no sea apta para todas. De hecho, los tonos de denim que construyen estos pantalones pueden relajarse hasta hacerse lo más claro posibles o que incluso no haya diferencia entre ellos. Incluso, esta tendencia puede ser un simple toque de un azul diferente, como ocurre en estos de Mango, disponibles por 29,99 euros.

Parches

Otra de las opciones para incluir la tendencia de forma más discreta es hacerlo con pequeños parches de otros colores o tonos de denim. Así solamente se verán detalles de otros tonos de vaquero pero los protagonistas solo serán los más claros o más oscuros que quedarán de forma más uniforme. Estos son de Ba&sh y cuestan 180 euros.

Franjas

Si te atreves un poco más con la tendencia en cuestión y te gusta crear contrastes en tus looks esta es la versión de la tendencia por la que debes apostar. Eso sí, aunque sea uno de los dos tonos de vaquero el que predomine, el más claro tomará también presencia con lo que no será un pantalón vaquero con el que se pase desapercibido. Este, que toma el mismo estilo que aquel pantalón de chándal protagonista del estilo 'athleissure', es de Karl Kali y está rebajado en Zalando de 79,90 euros a 63,92.

Los más atrevidos