Con la llegada de la primavera y del buen tiempo son muchas las prendas que se van a convertir en un auténtico must durante esta nueva temporada. Porque, además de contar con prendas que sean frescas, también habrá que tener cerca alguna chaqueta fina que pueda ser nuestra gran aliada cuando comienza a refrescar. Por eso, los cárdigans se han convertido en una de las mejores opciones, ya que abrigarán, pero no darán ese calor que no es adecuado para esos meses de entretiempo.