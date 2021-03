Si hay una prenda que ha sabido adaptarse a nuestras circunstancias en el último año ha sido sin duda el pantalón jogging o jogger. Nos referimos al clásico pantalón de chándal, ese que hasta hace bien poco estaba reservado solo para hacer deporte y no podíamos imaginar en nuestros estilismos de calle. Y ahora, en cambio, nos entregamos a él porque, además de ser muy cómodo, le ha dado un aire fresco a nuestros outfits.

Podría haber ocurrido que se hubiera convertido en nuestro gran aliado durante la época del confinamiento, ya que su comodidad y versatilidad lo hacía perfecto para estar en casa, teletrabajar y hacer ejercicio al mismo tiempo. Pero cuando llegó la hora de volver a pisar las calles ya no podíamos deshacernos de la prenda más comfy de nuestro armario, que acabó por convertirse, además, en la más trendy.

Pero el tiempo pasa y la moda no se detiene, y ese pantalón que podríamos hacer definido como de grueso algodón, de tiro alto con cordón, y cintura y tobillos fruncidos, ha sabido evolucionar a gran velocidad. Ahora encontramos, por ejemplo, joggers con estampado tie dye, corte cut out, de piel sintética o con pernera wide leg. Llegan los colores vibrantes y metalizados o los tejidos fluidos, porque la moda ya ha dictado sentencia, y ha dicho que estos pantalones pueden con todo, y no podemos estar más de acuerdo.