Con blazer

Si hay un look por excelencia para ir al trabajo ese es el que incluye una americana , y mucho más una americana con estampado de cuadros. Esta suele cobrar presencia en el look, pero mucho más lo hace en un estilismo con leggins . Y es que estos, al ceñirse al cuerpo dejan que la importancia de la apuesta recaiga sobre la americana, que es mucho más amplia y armada. Mucho más la cobra si además los leggins son del mismo tono que el jersey o blusa y aún más si lo son también del color de las botas, pues se construye un look monocromático debajo que se rompe con la blazer marcando el contraste.

Camisa y jersey

También es un look perfecto para ir a la oficina aquel que lleva la camisa blanca como ingrediente principal. Puede lucirse también con blazer pero otra de las fórmulas es con un jersey masculino , algo más ancho pero que se ciña a la cintura para crear contraste de volúmenes. Añádelo a unas botas altas camperas para dar un toque ecuestre que aporte personalidad al look.

Por su parte, otra de las claves que nos deja este look con leggins y botas altas de Grace Villarreal, es que si no te atreves con leggins negros o marrones que se asemejan más a unas mallas, optar por uno de esos leggins que pasan por vaqueros , que serán más elegantes para un día de trabajo.

Efecto cuero y tacón

No podría haber mejor look para un viernes de oficina que el que propone Paula Moya. Los leggins efecto cuero no solo están de moda, sino que, además, conceden un carácter rebelde y elevan el look, a diferencia de otros leggins mate o más clásicos y sencillos. Ya dan un toque más especial y de tendencia, además de originalidad. Sumados a un jersey largo resultan realmente favorecedores porque se les resta carácter y presencia, y es que puede ser muy peligroso que lo hagan porque con ellos es fácil conseguir pasar de un extremo a otro.