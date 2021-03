El combo blazer más vaqueros se ha convertido en el uniforme diario y las que más saben de moda dan las claves para lucirlo de formas distintas

La blazer se ha convertido en una prenda básica de nuestro armario. Y es que, puede elevar cualquier look al que se sume, y aportarle un toque de elegancia, sofisticación, seriedad y estilo. Por otro lado están los vaqueros, básico entre los básicos donde los haya y fundamentales. No hay armario sin vaqueros porque van con absolutamente todo y son los primeros que se vienen a nuestra mente cuando necesitamos un look rápido, cómodo y práctico. En definitiva, dos imprescindibles del vestidor, así que, ¿qué pasa si los sumamos? Que tenemos el combo de la temporada.

La blazer de mujer y los pantalones vaqueros se ha convertido en el uniforme del día a día por excelencia, y es que, son la pareja perfecta porque se suman creando un contraste lineal que no puede ser más interesante. Además es un look cómodo donde los haya, por eso es perfecto para lucir cada día, haciéndonos el look completo de la mañana a la noche por el toque de estilo que da la blazer a cualquier estilismo al que acompañe. En este sentido, hace apto un look básico como el de camiseta de algodón y vaqueros para cualquier escenario, de un día a la oficina hasta una cena con amigas o un plan 'after work'.

Pero esta no es la única manera en la que una blazer de mujer y unos vaqueros se pueden unir. De nuevo, Instagram se convierte en fuente de inspiración para darnos las claves para sacarle partido al combo de blazer y vaqueros.

El look clásico

O lo que es lo mismo, el combo de camiseta blanca de algodón con vaqueros y blazer encima. A pesar de ser un estilismo sencillo, pocos accesorios más necesita este look para hacerse notar. Para darle personalidad, se puede completar el combo con joyitas doradas que, a pesar de seguir la línea minimal, cobrarán presencia en el estilismo. Pero, igual que hace Melissa Villarreal, un bolso con carácter, personalidad y presencia propia. Es decir, el peso debe recaer en los accesorios.

Sin nada debajo

Por otra parte, si queremos que este look llame la atención no se trata de añadir (que también en algunas ocasiones) sino de quitar. Así lo ha hecho Paula Ordovás, que ha seguido la línea de la tendencia en la que se lleva el traje, es decir, abrochado o con bralette, sin top, pero dándole un carácter diario gracias al pantalón vaquero. Esta fórmula también se puede lucir para fiestas o eventos de noche algo más relajados. Es decir, hace de la sofisticación y elegancia de la blazer como parte de arriba directamente una opción todoterreno, y es que también se adapta a una cita o cena informal.

Con camisa

Una de las formas en la que la blazer se lleva con estos pantalones de mujer es que con una camisa o blusa. Esta prenda no hace más que multiplicar su carácter elegante y sofisticado pero no demasiado sobrio. Algo que consigue el vaquero desgastado y también el mezclarlo con un calzado más casual, como pueden ser unos botines o botas camperas. De nuevo, los accesorios vuelven a ser los que llevan la batuta del estilismo.

A modo de abrigo

Y es que, otra de las prendas que, aunque no lo creamos, se pueden incluir bajo una blazer de mujer son los jerséis de lana gruesa que tanto se llevan este invierno, o también, esos anchos y de cuello vuelto que son realmente abrigados. De esta forma, la americana se convierte en una especie de abrigo, y es que estos jerséis no necesitan un extra para abrigar por sí solos. De hecho, así la blazer funcionará como abrigo y será el look perfecto para llevar los días de frío.

Denim blanco

Pero estos pantalones de mujer no siempre tienen por qué ser en color denim, de hecho, el vaquero cada vez se presenta en más tonos: azul en todas sus versiones y variantes, negro, gris y también blanco. Y este último es uno de los más usados con blazer. Y es que crea un contraste y da originalidad y luz al look en el que los pantalones blancos se han convertido en protagonistas. Este tipo de vaqueros hará que la americana cobre mucho más protagonismo, pues es de un tono más oscuro, y con camisas claras será la absoluta protagonista. Apuesta por ellos en versión ancha u 'oversize', para imitar el efecto que crea un traje, aunque este será siempre más fluido.

Con botas altas

