Las blusas que más favorecen y las mejores formas de llevarlas

Camisas masculinas

Las camisas masculinas se han convertido en un imprescindible en nuestro armario . Con una sencillez asombrosa son capaces de transformar cualquier estilismo y, además, sientan fenomenal. Son ideales para los looks de oficina, pero también con jeans, llevadas por dentro o por fuera, o con falda midi. La blusa masculina blanca sigue siendo la gran favorita, y nuestra apuesta ganadora es llevarla con falda midi también en blanco.

Blusas románticas

Están invadiendo todos los catálogos de moda y no nos extraña nada. Han hecho aflorar nuestro lado más primaveral y romántico, pero también han conseguido un toque moderno que las hace irresistibles. Por supuesto, sabemos que son infalibles con jeans, mientras que con pantalones de traje puede quedar un look demasiado formal. En cambio, si las combinas con unas pantalones de cuadros (toma nota porque van a ser un must primaveral) puedes darle un rollazo inesperado a tu outfit.