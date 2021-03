Te proponemos formas sencillas e infalibles de combinarlas en cualquier situación, y los modelos que no te puedes perder si ya estás convencida de que este tipo de deportiva son el remate perfecto a cualquier look.

Falda pareo y camiseta anudada

Se acerca la primavera y queremos comenzar con un look de 10. Es femenino e informal, y consigue un equilibrio perfecto entre ir arreglada y no que es un éxito asegurado. Pero no sería lo mismo sin esas high-top grises tan ideales.

Con camisa blanca

Nos hemos enamorado de este look absolutamente impecable. Combinar una camisa blanca con un pantalón negro es aparentemente fácil, pero corremos el riesgo de que outfit quede demasiado forma, e incluso soso. Una buena forma de evitarlo es con unas high-top, que le aporten al look ese toque tan trendy y actual.

Tendencia pijamera

No solo no pasa de moda, sino que esta temporada se va a llevar muchísimo, sobre todo las camisas. Y no se nos ocurre una forma mejor de llevarlo que con las zapatillas de caña alta para evitar un look recargado.