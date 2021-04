El estilo desenfadado y urbano está más de moda que nunca. Por eso, la combinación de americana con sneakers será un acierto total para esta temporada. Además, se trata de un outfit que podrá llevarse en cualquier momento del día, tanto para salir a tomar algo con amigas, ir a la oficina o hacer los recados por el barrio. Eso sí, las zapatillas deportivas le proporcionarán ese toque más informal al look, ya que la americana puede aportar mucha seriedad.

Blazer + sneakers + jeans

Una de las mejores opciones para combinar la blazer será decantarse por unos jeans. Así, los pantalones vaqueros proporcionarán ese toque más urbano y juvenil. En el caso de que seas una persona alta podrás decantarte por unos pantalones de tiro alto o unos mom jeans. También, los slouchy serán una buena solución para rematar el look. Respecto al calzado, lo mejor serán unas deportivas blancas o de cualquier otro tono que no resalten demasiado, pero que vayan a conjunto con el look. También, en el caso de que quieras un outfit más arreglado, siempre podrás decantarte por unas botas o unos botines.