Vestidos en primavera: una apuesta segura y (ahora súper) asequible

Sí, es cierto, desde el pasado 20 de marzo estamos en primavera, pero para muchas de nosotras esta estación no llega hasta que no hemos hecho nuestro cambio de armario. Qué te has puesto, qué no, qué recuperas… Y sí, no nos engañemos, también aparece el ¿qué me compro? Nosotros lo tenemos claro: apuesta por un vestido.