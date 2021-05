Del Laagam de Inés Arroyo a The Are de María F Rubíes: pijamas diseñados por influencers

Las influencers están llenado las colecciones de sus marcas con looks coordinados, a todo color y cómodos para salir a la calle

Del Laagam de Inés Arroyo a The Are de María Fernández-Rubíes, estos son los pijamas firmados por influencers que no pueden faltar en tu armario

Las normas del estilo 'casual' han cambiado. Ahora todo vale. Y para prueba es que los pijamas se han hecho uno de los looks coordinados en más auge del último tiempo. Sí, la tendencia del momento pasa por salir en pijama a la calle. Ya no solo se elige la camisa como parte de arriba para un look con vaqueros, sino que se lleva el pijama entero. Pero no todos valen.

No hablamos de ese pijama de pingüinos o de personajes Disney, no, tu pijama de unicornios del día a día no vale como look para conquistar el 'street style'. Los pijamas a los que se refiere la tendencia son esos con brillo, como de satén, que se cargan de elegancia y distinción. Pero, además, esta temporada se añade un extra: que deben ser a todo color y con estampados. Este último requisito ya comenzaba a verse en los pijamas con los que las influencers se vestían el verano pasado, pero este año, la cosa no tiene parangón.

Han sido ellas mismas, las que más saben de moda de las redes sociales, especialmente Instagram, las que han hecho que estos pijamas estén viviendo un éxito sin precedentes. Y no precisamente por lucirlos, que también, sino por firmar los diseños de pijamas que triunfan esta temporada.

Laagam de Inés Arroyo, The Are de María Fernández Rubíes o La Veste de María de la Orden y Blanca Miró son solo algunas de las que incluyen las propuestas de pijamas más originales del momento y que ya no faltan en los armarios de sus compañeras de profesión. Así que, si aún no tienes tu pijama, saca tu lista de deseos o preparar tu tarjeta porque están volando.

Con logo

La logomanía está a la orden del día por eso, era de esperar que, al ser una de las tendencias del momento, también se mezclase con la tendencia del pijama que está a la orden del día. Este es uno de los estampados protagonistas. En este caso, se construye de forma muy discreta porque lo importante es que predomine el color y el brillo por encima del estampado. Este dos piezas es de Laagam y se construye como un auténtico pijama, pero la firma lo propone con deportivas y cambia completamente su carácter. Y es que, realmente, en esta tendencia, son los accesorios los que hacen al pijama ser un look para el día a día a pie de calle. Este cuesta 59 euros.

El pijama que adaptas para salir a la calle

Por eso, podemos optar por casi cualquier pijama que tengamos algo más elevado para salir a la calle. Eso es lo que ocurre justo con este pijama de Chiara Ferragni disponible en su tienda web, The Blonde Salad, que también se basa en la tendencia de la logomanía. Este es un pijama hecho por y para dormir, pero también puede hacerse un look perfecto para llevar a la calle e incluso a citas y a eventos que requieran looks más especiales con unos salones y un clutch rígido tipo caja. Este cuesta 159 euros. Eso sí, es para las más atrevidas tanto por su color como por su estampado.

Todo al blanco

Si no te atreves con los estampados excesivos, los pijamas también llegan esta temporada en versiones más sencillas, aunque, admitámoslo, para llevar un pijama para salir a la calle hay que ser atrevida y arriesgar con nuestras apuestas. Una opción en este sentido es este de La Veste, que, a pesar de ser blanco gana personalidad con los detalles de colores. Cuesta 160 euros.

Corto

Hasta ahora, los pijamas que hemos visto eran de mala larga, pero no solo de este tipo de pijamas vive la tendencia. Para la temporada estival, aunque estos se pueden llevar de manga larga o de manga tres cuartos porque son muy finos, pero lo ideal cuando empiece el calor de verdad e intenso del pleno verano, será llevarlo de manga y pantalón cortos. Estos pijamas cortos se llevan de la misma manera, es decir, con colores intensos y estampados originales. Una opción es esta de Laagam, disponible por 37 euros la camisa y 25 el pantalón.

El más llamativo

A pesar de que podamos apostar por pijamas más discretos, la clave de la tendencia está en apostar por ellos en sus versiones más llamativas. Eso implica no tener ningún miedo a mezclar colores de lo más eléctricos y vibrantes y atreverse con estampados incluso complicados. Es decir, convertirse en el centro de atención. Este pijama es de The Are y cuesta 29,95 euros el pantalón y 39,95 euros la parte de arriba, porque las piezas pueden comprarse por separado y de forma independiente.

