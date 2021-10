Hay combinaciones de ropa infalibles, de esas que podemos llevar a todas horas y en las que le sacamos partido a diferentes prendas de nuestro armario. Y nuestra favorita para este otoño-invierno es el vaquero con americana. Ambas prendas están viviendo un momento de plenitud y seguro que tienes todo tipo de jeans, además de unas cuantas americanas . Y es que por separado nos resuelven cualquier look, pero juntas se convierten en el outfit más trendy de la temporada.

Te advertimos de que las posibilidades que ofrecen tus vaqueros y americanas son casi infinitas, pero aquí tienes las mejores propuestas para que no te falte la inspiración en los próximos meses.

Esta es una de las combinaciones preferidas de las que más saben de moda , y la mayoría no dudan en poner el broche de oro a su look de americana y jeans con unas Converse. El resultado es de lo más casual, y si quieres darle un toque más chic, que las zapatillas y la americana sean del mismo color.

La tendencia predominante en el día a día es comfy, y eso ya lo hemos aprendido (y celebrado). Pero, por supuesto, no queremos perder ni un ápice de estilo. Para ello, nos apuntamos de cabeza a llevar la americana y los jeans con nuestras sudaderas favoritas.

Los vaqueros blancos pueden ayudarnos a crear algunos de los looks más especiales de la temporada , sobre todo si los combinamos con una americana en tonos tierra. Elegancia máxima es lo que puedes conseguir con este outfit estos meses de frío.

Un look sencillo y que funcione a la perfección es todo un hallazgo. Y eso es lo que ocurre cuando se combina una americana negra con una camiseta blanca y unos jeans. El resultado es impecable y se convierte en un outfit comodín que vamos a llevar más de lo que imaginamos.

En en el lado opuesto, e igual de acertado, está la tendencia de las americanas de colores vistosos . Rosas, verdes, azules intensos, amarillos… Se llevan muchísimo y son una inyección de alegría para nuestros looks diarios. Y, por supuesto, como mejor quedan es con vaqueros.

Este tipo de camisa le da un rollazo de lo más auténtico a los looks de trabajo (y ocio) cuando la combinamos con americana y vaqueros. Si aún no tienes una en tu armario no sabemos a qué estás esperando, porque vas a sacarle más partido del que te imaginas durante mucho tiempo.