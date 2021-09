Ir a trabajar sintiendo que nuestro look es el más adecuado, y a la vez es tendencia, y encima nos gusta tanto que lo llevaríamos a cualquier hora se resume en una prenda: la americana. No puede faltar en nuestro armario por un sinfín de motivos, pero es que, además, es perfecta para ir a la oficina . Y nada de limitarnos a americanas básicas en uno o dos colores (que también), porque ahora las colecciones de nuestras tiendas favoritas tienen una sección de americanas y blazers que da parece no tener fin, en el mejor de los sentidos.

En colores neutros y vivos, cropped y oversize, estampadas… Lo difícil no es encontrar americana, sino elegir con cuál te quedas. Y es que si para el día son el centro de nuestro look working, fuera de la oficina las seguimos llevando con jeans, falda o vestido. Se adaptan a los looks más sofisticados y a los más casual y, por si fuera poco, estilizan muchísimo. No hay un solo motivo para que no contemos con ellas y la mejor excusa es aquella de “la necesito para ir a trabajar”.