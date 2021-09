Los looks favoritos de Paula Echevarría en verano: su estilo nunca defrauda

Es imposible no prestar atención a los looks que Paula Echevarría comparte a diario con sus millones de seguidores.

La actriz e influencer tiene un estilo único, siempre con prendas de tendencia, que combina de la forma más acertada y favorecedora.

En verano despliega sus mejores estilismos y hemos seleccionado los looks que ha sido este año una auténtica lección de estilo.

Desde hace años Paula Echevarría comparte su día a día con sus seguidores, y, sobre todo, nos muestra sus looks impecables que han convertido a la actriz en todo un referente de estilo. Así lo demuestra su cuenta de Instagram, con 3,5 millones de seguidores que, además de querer conocer la faceta más personal de Paula, se fijan en todos los detalles de cada uno de sus estilismos. Y ella, además, nunca defrauda. Sabe qué prendas le gustan y le sientan bien y, por supuesto, cómo combinarlas.

Pero si hay una época del año en la que es inevitable estar pendiente de sus looks es en verano, porque se convierte en una auténtica fuente de inspiración. Los vestidos son su prenda favorita, sobre todo los de estilo boho, pero también los monos y los conjuntos. Este año, tanto en Madrid como en Marbella, nos ha dejado ideas de lo más favorecedoras llenas de estampados y color de las que tomar nota para lo que queda de verano y el entretiempo. Aquí tienes sus mejores looks ¡no te los pierdas!

Estampado azulejo

Este vestido de Paula es verano puro. Es de Capriche, con un estampado inspirado en los azulejos típicos de la zona del Mediterráneo, la asturiana se ha fundido con el entorno con auténtica maestría. Los tonos azul turquesa, el escote bardot y la falda de corte asimétrico hacen el resto. Las sandalias son de Fetiche Suances, el bolso de Yliana Yepez, y las gafas de sol de Hawkers.

Inspiración Flamenca

Paula sabe como nadie captar las tendencias, y esta temporada este diseño de la firma española Coosy se ha convertido en uno de los más solicitados por las que más saben de moda. Se trata del diseño Tilda, y su precioso estampado, el corte, y el bajo con flecos a modo de mantón lo convierten en un vestido único para triunfar. El bolso es de Dolce&Gabbana y las sandalias de vinilo de Stradivarius.

Fiel al animal print

El animal print es uno de los estampados a los que Paula no renuncia en ninguna época del año, tampoco en verano. Y este año nos ha dejado claro cómo llevarlo en un look 24/7 que nos encanta. El vestido es de Mango, y el corte entallado y el largo hasta los tobillos le favorece muchísimo. Para completar el look, ha elegido unas sandalias acolchadas, también de Mango, y un bolso negro de Dior.

Tie Dye

La fiebre por el tie dye ha alcanzado todo tipo de prendas, pero conseguir llevarlo sin el perder el toque chic no está al alcance de cualquiera y Paula pertenece al grupo de las elegidas. No hay más que verla luciendo este vestido maxi de Stradivarius en un look que remata a la perfección con unas sandalias de Mango de la temporada pasada, a juego con un bolso de Primark y unos pendientes de Alejandra Montaner. Y, por supuesto, sus inseparables gafas de sol de Hawkers.

Camisa y shorts conjuntados

Los looks de dos piezas conjuntadas son otro must de la temporada y Paula se ha sumado a la tendencia con este combo de camisa y short de Mango, ideal para llevar a todas horas. La chaqueta y las sandalias a juego son también de la firma española, y el toque deluxe lo aporta el bolso de Gucci.

El look ganador: vestido midi y sombrero

