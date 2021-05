Animal Print

Tie dye

Fue la gran sorpresa de la temporada pasada y caímos rendidas a él. Este año ha demostrado que no tiene intención de marcharse y que va a ser el protagonista de nuestros looks más alegres y coloridos.

Flores y más flores

No hay año que nos resistamos a ellas. Nos gustan tipo liberty, pero también grandes, en tonos pastel o vivos. Siempre les damos un sí. Se trata del print más delicado y femenino, inevitablemente asociado, sobre todo, a los looks primaverales. Aunque puedes llevarlo en cualquier prenda, si no quieres fallar no lo dudes, llévalo en faldas y vestidos, del largo que sea.