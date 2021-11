Sabemos que las americanas se han convertido en una prenda imprescindible de nuestro armario, y que no hay prescriptora de moda que no cuente con diferentes modelos para crear sus mejores looks. Y es que la americana es la prenda prefecta para complementar un outfit de cualquier tipo e, incluso, para ser la protagonista del mismo. Son versátiles, muy favorecedoras y las posibilidades para combinarlas son infinitas.