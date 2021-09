Una blazer beige es la prenda de tendencia con la que vas a conseguir los looks más infalibles en los próximos meses. Elegante, favorecedora y versátil, está a punto de convertirse en una de esas prendas atemporales que nunca pasan de moda. Y, además, no hay influencer que se precie que no haya lucido ya la suya adaptándola a su estilo.