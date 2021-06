Entre nuestras prendas de verano favoritas se encuentran las minifaldas y los tops.

Si los combinas con acierto conseguirás looks impecables para los próximos meses.

Tenemos para ti las mejores ideas para que tus minifaldas y tops se conviertan en la pareja del verano.

Las minifaldas y los tops son para el verano. Y juntos forman el combo de moda más refrescante y trendy de estos meses. Las que más saben de moda hacen de esta mezcla una de sus favoritas, y siempre saben adaptarse a las últimas tendencias. Hemos recopilado los looks de minifalda y top que serán un must este verano para que no pases calor y derroches estilo en cualquier situación.

Las minifaldas denim siguen siendo las más solicitadas, pero se les unen las falda pareo o las plisadas. Los tops son asimétricos, cropped o bardot. Y en cuanto a los colores no pueden faltar los básicos, como el blanco, ni el rosa de tendencia o los total look en negro. Los estampados son los que imaginas: flores, lunares y cuadros vichy.

De flores y a conjunto

Las flores son uno de nuestros estampados veraniegos favoritos y nos encanta llevarlos en un total look como este, con falda mini y top con escote bardot.

Falda mini y bralette

Esta temporada el bralette es el nuevo cropped. El modelo de sujetador que ya nos había conquistado como prenda interior se hace visible. Combínalo con una minifalda de color negro y si no quieres enseñar demasiado puedes ponerte una camisa desabrochada por encima.

Mini denim y top asimétrico

Los tops asimétricos son súper favorecedores y un must veraniego. Si le sumas una minifalda denim conseguirás un look de los más casual y refrescante.

A cuadros vichy

Los cuadros vichy están por todas partes y nos encanta que así sea. Las prendas que más se han visto con este estampado son los pantalones y vestidos, pero si realmente quieres marcar tendencia, con una minifalda y el top a juego en vichy tendrás el éxito asegurado.

Mini plisada y top cropped

Un look tan sobrio como sexy, con falda mini plisada y top cropped en blanco. Es sencillo y efectivo como pocos, y lo único que tienes que hacer para que no resulte excesivo es combinarlo con un calzado plano, ya sean sandalias o deportivas.

Con top de lunares

El estampado de lunares vive en verano su época de mayor esplendor. Un top con este estampado, de corte amplio, y una mini denim desgastada son el conjunto perfecto para los planes de terraceo estival.

Falda vichy y top blanco

Una estupenda alternativa al conjunto de dos piezas vichy es combinar la falda de cuadritos con un top blanco. Verano 100%.

Una falda, dos estilos

Sácale el máximo partido a tu minifalda cambiando el top como hace María Pombo. Su minifalda de colores ya es un excelente punto de partida, y luego solo tienes que alternar un top blanco relajado, para un día de playa, por ejemplo, con uno negro cropped, que junto a las botas es ideal para un plan de noche.

Falda mini, top de ganchillo y cangrejeras

Lo que nos ha cautivado de este look es como combina las prendas de la temporada en un outfit tan ecléctico como eficaz. Si quieres imitarlo con acierto puedes copiar ya mismo las cangrejeras, elegir el top de crochet que más te guste y rematar el look con una minifalda.

Total look negro

El color negro no solo no está reñido con los estilismos veraniegos, sino que además puede ofrecernos un look de diez. Y para muestra no hay más que ver cómo combina Amelia Bono la minifalda negra con un top con hombreras en el mismo color. Impecable.

Mismo estampado, diferente color

Este conjunto de falda mini y top cropped con manga larga ha sido un auténtico flechazo. El mismo estampado en diferente color le suma puntos y más puntos al look. Es de Paloma Wool y Nina Urgel lo defiende como nadie.

El color de la temporada

No podía faltar un look en el color de la temporada, el rosa. Para llevarlo con acierto nada más sencillo que una falda mini y un top blanco. Y si cambias el blanco por el negro, ya sabes, tendrás un look de noche sensacional.

Falda pareo y top en tonos tierra

Los tonos tierra quedan espectaculares en verano. Sientan bien a todo tipo de pieles y realzan muchísimo el bronceado. Combina dos tonos tierra en el top y la minifalda para que el look sea aún más luminoso. Simplemente perfecto.