La falda vaquera es una de esas prendas que deseamos que llegue el verano para volver a ver. Cierto es que esta falda también se ha convertido en prenda de invierno y de entretiempo, pero es en la temporada estival en la que la vemos en su máximo esplendor. Pero este año no será en ese azul denim que la caracteriza como luzcamos esta falda porque la mini vaquera deja paso a la falda vaquera blanca.

Ya la falda vaquera blanca se dejaba ver en algunos looks hace un par de veranos y el verano pasado pero este año promete ser la falda que reinará en nuestro armario. Y es que, a pesar de haber pensado que la falda vaquera blanca era demasiado y que terminaría eclipsando el look, lo cierto es que es una prenda estival donde las haya. De hecho, extraña que no haya sido la prenda que más repetimos en verano todos los anteriores.