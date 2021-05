La primavera ha llegado fuerte en cuestión de tendencias y ha dejado claro que queremos celebrar la llegada del buen tiempo por todo lo alto. Sabemos cuáles van a ser las prendas imprescindibles para disfrutar con estilo de los próximos meses y te lo hemos ido contando para que no pierdas detalle. Ahora le llega el turno a los pantalones rosas de tendencia que no podrán faltar en tu armario.

Sabemos que, por suerte, la variedad de pantalones primaverales de tendencia es enorme, pero si tienes que elegir solo unos para tu shopping de temporada no lo dudes, que sean rosas. Son ideales para crear tus estilismos más optimistas y llenos de vitalidad, pero también se adaptan a looks discretos con un toque chic irresistible.

Todo al rosa

Comenzamos por todo lo alto con una apuesta de look que es primavera 100%, y no es otra que un total look en color rosa. Estamos hablando del color de la temporada, y nos encanta la idea de vestirlo de la cabeza a los pies.