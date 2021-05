Pero tampoco se queda atrás el calzado y, como era de esperar, en lo que son piezas para el look también hay variaciones y nuevos 'must' a todos los niveles, desde estampados a tejidos pasando por formas de llevar las piezas estivales. Y no todo es nuevo, también hay tendencias que se niegan a abandonar el barco de la moda y vuelven pisando más fuerte que nunca.