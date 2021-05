A pesar de que los vaqueros son completamente atemporales, es decir, son esa pieza básica del armario que lucimos haga frío o haga calor y sea la estación que sea, cada temporada tiene su pantalón vaquero de referencia. En concreto y en este sentido, los vaqueros flare se han hecho el pantalón vaquero de mujer por excelencia del entretiempo . Pero esta etiqueta no les ocurre solos, sino gracias al calzado que lo acompaña: las bailarinas.

Y es que, en su versión 'cropped' , especialmente sienta bien a las bajitas o aquellas que no tienen las piernas demasiado largas, pues al ser tobilleros, dan sensación de altura. Pero en su versión más larga, también crea este mismo efecto y, además estiliza mucho más las piernas, en especial en la parte de arriba.

Para el día a día

El combo que forman este pantalón vaquero y las bailarinas es perfecto para llevar el día a día porque su primera máxima es la comodidad. Después, tiene un carácter informal pero es capaz de adaptarse a cualquier parte de arriba, haciendo que sea mucho más sencillo combinarlo y relajando cualquier look para hacerlo casual. Además, al tener ya esta fórmula construida de vaquero flare más bailarinas, no nos costará nada imaginar el resto del look, lo que nos hará ahorrar mucho tiempo por las mañanas o cuando vamos justas antes de una cita. Una pista: como mejor queda este combo es con blusas.