No hay un calzado mejor para la transición del invierno al verano que las bailarinas.

Elegantes, cómodas y con cierto aire aniñado, estilizan las piernas y combinan de maravilla con infinidad de looks.

Descubre cómo combinarlas esta primavera y darle ese toque romántico tan infalible a tus mejores outfits.

Oficialmente ya es primavera, y con ella llega el momento de buscar un calzado ligero y favorecedor que se adapte a todos nuestros looks. Más allá de las nuevas tendencias que van y vienen, temporada tras temporada, la respuesta a nuestra búsqueda de calzado primaveral tiene un nombre indiscutible, y no es otro que bailarinas. Y es que las bailarinas, atemporales y femeninas a rabiar, son ese tipo de zapato que no puede faltarnos nunca.

Desde las negras clásicas hasta las destalonadas, bicolor o trenzadas, las bailarinas siempre están ahí para darle el toque elegante a nuestros outfits. Además, son comodísimas, estilizan las piernas y se adaptan a todos los estilos.

Te aseguramos que combinan con todo, pero queremos darte un poco de inspiración con estas sugerencias de looks infalibles con bailarinas, en los que podrás comprobar cómo aportar ese toque sofisticado que tan bien sienta.

Con pantalones split

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jenny Walton | New York (@jennymwalton)

El regreso y éxito de los pantalones split esta temporada está más que justificado, ya que alargan y estilizan la silueta como por arte de magia, sobre todo si son pitillos y de color negro. Si a esta prenda le sumas unas bailarinas como calzado no necesitas más para presumir de piernas.

Con shorts

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leia Sfez (@leiasfez)

Cuando suben las temperaturas los shorts se convierten en una de nuestras prendas imprescindibles, aunque en ocasiones los descartamos, sobre todo los que son vaqueros, por resultar demasiado casual. Pero la cosa cambia con unas bailarinas, con las que se logra un conjunto ideal, sofisticado y muy cool.

Con vestidos románticos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Escudero (@collagevintage)

Los vestidos románticos y las bailarinas parecen estar pensados para ir siempre juntos. Y mira que nos gusta ese tipo de vestido con deportivas, o las bailarinas con looks con aire rockero. Pero lo cierto es que cuando se unen alcanzan algo así como la perfección estilística cuando se trata de looks femeninos.

Con jeans

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leia Sfez (@leiasfez)

Si buscas la comodidad, pero también la elegancia, es posible que de vez en cuando quieras dejar a un lado las deportivas y darle un aire más sofisticado a tu look con vaqueros. Cuando esto ocurre no necesitas más que unas bailarinas para conseguirlo. Palabra. En especial con jeans ajustados y tobilleros.

Con vestidos mini

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexa Chung (@alexachung)

Las bailarinas le dan a los vestidos mini un equilibrio perfecto, entre el exceso del tacón y el toque informal de las deportivas. Alargan visualmente las piernas, restan seriedad al conjunto, y te permiten ir elegante y cómoda en todo momento.

Con vestido lencero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules)

Junto con los vestidos románticos, los vestidos lenceros son perfectos para llevar con bailarinas y darle este toque ultra femenino al look. No esperes a que llegue el verano para comenzar a usar tus vestidos lenceros, y no dudes en combinarlos con tus bailarinas preferidas porque la mezcla es un acierto total.

Con pantalones de cuero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexandra Pereira (@alexandrapereira)

Los pantalones de cuero pueden darle un toque muy duro en ocasiones a nuestro outfit, aunque por suerte admiten un montón de combinaciones. Las bailarinas le sientan de maravilla y dulcifican el look, además de ser una propuesta de lo más original. ¿Te animas con ella? Aquí le damos un rotundo “sí”.

Con jumpsuit

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvia Zamora (@ladyaddict)

Los jumpsuits nos encantan y son una prenda perfecta para la primavera, aunque no se llevan bien con todo tipo de calzado. Las bailarinas tienen la suerte de potenciar el corte del jumpsuit y de sentarle como un guante.

Con trench primaveral

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leia Sfez (@leiasfez)

La prenda de abrigo primaveral por excelencia es el trench y sabemos de antemano que le sienta bien a todo lo que te pongas, por eso somos sus fans incondicionales. Pero eso no significa que no busquemos la forma de sacarle el mayor partido posible, y por eso no podemos apartar la mirada de un look como este en el que se combina con bailarinas. De 10.

Con rayas marineras

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Hill (@emmahill)

Las bailarinas, en su versatilidad, tienen ese chic francés que tanto nos atrae. Por eso caemos rendidas ante un look en el que se combinan con un jersey o camiseta de rayas marineras y viajemos en el acto a las calles de París.

Nuestra selección de bailarinas

Bailarina de Zara en piel soft con detalle de lazo en la parte delantera y acabada en punta cuadrada. Está disponible en varios colores y cuenta con una plantilla flexible para garantizarte la mayor comodidad. precio: 35,99 euros.

Las bailarinas con escote en V son pura tendencia, como estas de Zara, de piel y de punta cuadrada. Las negras son un básico, pero también están disponibles en un primaveral verde menta. Precio: 29,95 euros.

El diseño trenzado es uno de los favoritos de las que más saben de moda a la hora de hablar de bailarinas. Estas en color terracota son de Bimba y Lola. Es un modelo en punta con escote en V y el talón con elástico forrado. Precio: 125 euros.