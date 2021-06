A la hora de hacer una entrevista de trabajo no hay mejor carta de presentación que llevar un look adecuado.

Por eso, elegir el outfit adecuado para ese momento es de gran importancia.

Descubre qué prendas y looks te harán triunfar en tu próxima entrevista de trabajo.

Cómo ir vestida a una entrevista de trabajo nos preocupa tanto como poder responder de manera adecuada a todas las preguntas que nos hagan en ella. Sabemos la importancia que tiene la imagen personal a la hora de acceder a un puesto de trabajo y no queremos que nada falle cuando se trata de dar un buena primera impresión.

Cuando se está dentro de una empresa, sea del tipo que sea, podemos ir descubriendo qué cosas están permitidas o no, y adaptar esos criterios a nuestro propio estilo personal. Pero el día de la entrevista no podemos jugárnosla. Eso no significa que debamos llevar un look aburrido, ni transformarnos en algo que no somos.

Todas las empresas no son iguales, y en lo que en una no es apropiado en otra es más que aceptable. Te damos las claves para no fallar, vayas donde vayas, y te proponemos diferentes looks para que tu entrevista de trabajo sea todo un éxito.

Elige tonos neutros

El color principal que elijas para vestirte en una entrevista es muy importante a la hora de dar una imagen de responsabilidad. Aunque estén de moda los colores neón o el estampado tie dye, este no es el momento de llevarlos. Elige diseños lisos en colores discretos como el gris, el azul marino o los tonos tierra como el camel. El negro puede quedar demasiado serio si no lo combinas con alguna prenda en un tono más claro y luminoso.

¿Falda o pantalón?

Con el que te sientas más cómoda. Si optas por pantalón que sea tipo sastre y no excesivamente ajustado. En el caso de llevar falda, esta no deber ser nunca corta. Como mucho el largo ha de estar dos dedos por encima de la rodilla. Y, eso sí, siempre con medias. Los vestidos también son una buena opción, sobre todo de corte recto y manteniendo el largo del que hemos hablado para la falda.

¿Están permitidos los jeans?

Dependerá del tipo de empresa en la que vayamos a hacer la entrevista. Si tienes alguna duda, lo mejor es que prescindas de ellos. Si finalmente accedes al puesto ya tendrás tiempo de llevarlos. Si tienes claro que sí puedes ir con jeans, es preferible que sean de color oscuro, que no tengan rotos, flecos ni un corte demasiado llamativo. Y combínalos con prendas que transmitan una imagen profesional, como una blazer y una camisa.

El tipo de calzado

Sí o sí ha de ser un zapato. Las deportivas y sandalias planas no son una opción en una entrevista de trabajo. Puede ser un zapato plano, como unas bailarinas, unos mocasines o unos blucher. También puedes llevar tacones, que siempre estilizan, sobre todo si no son muy llamativos ni muy altos, como unos salones clásicos en algún color neutro. Eso sí, debes sentirte cómoda y segura con ellos.

Los accesorios

No lleves muchos accesorios, y los que lleves procura que no sean muy llamativos para que no capten toda la atención. Pendientes, pulseras y collares están permitidos, por supuesto, pero que mantengan la línea de discreción de la que hablamos. Procura que el bolso no sea demasiado grande, aunque tengas que meter en él cualquier tipo de documentación que necesites entregar, como el CV.

Qué debes evitar en una entrevista de trabajo

Ya hemos hablado de que quedan fuera de toda opción las faldas mini o los vaqueros con rotos, También debes prescindir de escotes pronunciados y estampados llamativos. Olvídate de prendas llamativas o brillantes, y prioriza siempre la discreción. Si el trabajo es en una empresa relacionada con la moda o la creatividad puedes arriesgar con alguna prenda o detalle de tendencia, pero conjuntado siempre con otras más neutras.

Looks para una entrevista de trabajo

Un total look en gris con traje sastre es siempre una opción impecable. Dependiendo de la empresa puede que sea conveniente sustituir la camiseta por una blusa en un tono neutro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gitta Banko (@gittabanko)

Esta opción, con camisa de rayas masculina y pantalón sastre, también nos parece de lo más acertada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gitta Banko (@gittabanko)

Si te gustan las prendas estampadas, elige cuadros en tonos discretos como el gris y será imposible que falles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por jull wilde (@juliannawilde)

La falda, tal y como hemos dicho, a la altura de la rodilla. Los tonos tierra son siempre elegantes y discretos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por jull wilde (@juliannawilde)

Si llevas vaqueros, ya sabes, combínalos con prendas formales como una americana y, por supuesto, con zapatos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gitta Banko (@gittabanko)

Si el tipo de trabajo te permite algo más de riesgo, una falda plisada bicolor es sensacional. Pero siempre en tonos discretos y sin olvidar la americana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por jull wilde (@juliannawilde)

El vestido de Victoria Beckham nos parece ideal para una entrevista de trabajo, aunque sería más acertado en color gris o azul. Pero el corte y el largo, sin lugar a dudas, son perfectos.