Lo hemos visto en looks increíbles en todo tipo de prendas, pero si hay una que está triunfando por encima de las demás es el pantalón. Nos encanta el punto entre divertido y sofisticado que imprime a cualquier outfit, además de ser todo un derroche de personalidad. La clave es combinarlo con una prenda de arriba en un tono de la misma gama cromática del pantalón.

Los total looks también llegan pisando fuerte , y los que más nos han cautivado son los que combinan cazadora o chaqueta con falda mini o pantalón bermuda. Lejos de ser exagerados, resultan muy modernos y alegres.

Con la subida de las temperaturas es hora de lucir vestidos. Si quieres marcar la diferencia, no lo dudes y elige el estampado de vaca para conseguir un look de diez.

Para hacer especial un outfit casual y relajado puedes optar por una camiseta ligeramente oversize. Sin apenas pretenderlo, un look sencillo se transforma en uno digno de ser copiado una y mil veces.

El estampado de vaca se adapta a todo tipo de estilismos, y solo necesitas combinar con acierto los complementos para darle un giro de 180º al look. Y, por si fuera poco, el cow print no se limita a la ropa. Prueba a llevarlo en dosis pequeñas, pero contundentes, como en unos botines o unas Converse de toda la vida. Un bolso mini o una manicura bien hecha pueden ser más que suficientes para incorporar esta tendencia a tu estilo.

El estampado de vaca en nuestras tiendas favoritas

Esta otra minifalda acampanada con estampado de vaca es de Another Reason y la puedes encontrar en Asos . Tiene la cintura elástica y es ligeramente ajustada en la parte superior. Está rebajada a 22,70 euros.

Ya hemos dicho que los pantalones con print de vaca son la prenda más elegida por las influencers para llevar este estampado. Si no quieres ser menos, en Amazon tienes estos pantalones que son ideales. Puedes encontrarlos en tres tonalidades diferentes. Precio: 16,90 euros.



Hemos fichado esta chaqueta con ribetes de borreguillo de One Above Another, también en Asos, que puede convertirse en una de esas prendas que permanecen en tu armario toda la vida. Está rebajada a 31,45 euros.