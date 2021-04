El look boho sigue siendo tendencia, y la primavera es el mejor momento del año para sacarle el máximo partido.

Los vestidos bohos son un prenda ideal que, en ocasiones, nos cuesta saber cómo combinar.

Te contamos cómo llevar tu vestido boho para que lo adaptes a tu estilo y aciertes con cada outfit.

El estilo boho chic, inspirado en la tendencia hippie de los años 70, resiste temporada tras temporada y alcanza su máximo esplendor con la llegada de la primavera-verano. Nos encanta la sensación de comodidad, libertad y conexión con la naturaleza que transmite, pero llevarlo con acierto puede resultar complicado en ocasiones.

Nuestra mente vuela a Coachella y sentimos que podemos correr el riesgo de parecer que vamos disfrazadas en lugar de derrochar estilazo. Por eso vamos a centrarnos en la prenda más destacada de esta tendencia y contarte cómo llevar un vestido boho para acertar siempre.

Celebrities como Sara Carbonero, Raquel del Rosario o Ariadne Artiles lo lucen a la perfección y lo han convertido en una de sus señas de identidad. Vestidos vaporosos, tanto minis como XXL, con estampados de flores, pero también en tonos lisos, y los complementos acertados son la clave para conseguir ese estilo boho que tan inspirador nos resulta.

Pero no se trata solo de una cuestión de moda. El estilo boho no ha perdido la esencia de sus orígenes, y de ahí su perdurabilidad durante décadas. No es solo una forma de vestir, sino también de vivir, en la búsqueda de la sensibilidad artística, la libertad, la cultura en su sentido más amplio y la vuelta a la naturaleza. Deja que parte de este espíritu bohemio se apodere de ti y disfruta la auténtica experiencia boho con todos los sentidos.

Accesorios con un toque místico

No es necesario que te vayas a lo más tribal, pero un toque místico en collares, anillos y pulseras puede ser todo lo que necesitas para combinar tu vestido boho con acierto. La plata envejecida, las piedras naturales y todo tipo de piezas de joyería artesanales, con materiales que nos evoquen la naturaleza son lo que pide a gritos un vestido boho. Eso sí, mejor ir poco a poco hasta que encuentres la medida que más va contigo, y sea el boho el que nazca de ti y no el que se imponga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BOHO LUXE MARKET™ (@boholuxemarket)

Botines cowboy

La combinación vestido boho y botas cowboy es tan clásica como actual. Imposible fallar con tu look boho si sumas estas dos prendas que consiguen uno de los mejores estilismos primaverales. De ante o de cuero, lisas o estampadas, no hay bota cowboy que no mejore cualquier vestido bohemio. Si te atreviste con el modelo de bota en color blanco que arrasó la temporada pasada estás de suerte, porque esta primavera se van a seguir llevando muchísimo, y son perfectas para darle un toque trendy a tu look boho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariadne Artiles (@ariadneartiles)

Con cárdigan maxi

Los cárdigan largos o maxi se han convertido en una prenda básica a la que le damos uso casi todo el año y que combinan de maravilla con prácticamente todo. Pues bien, con un vestido boho quedan ideales. Nuestros preferidos son los de punto grueso, en color crudo o en tonos tierra, pero las posibilidades son infinitas. Un cárdigan estampado y un vestido boho en un solo color puede ser un gran acierto, del mismo modo que un look monocromático va a quedar siempre impecable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Con sombrero

Es el complemento perfecto para conseguir un look boho chic de primera. Las chicas boho no salen de casa sin un sombrero, por lo general el modelo Fedora, y no hay influencer que quiera lucir este estilo y no aparezca con él en sus fotos en redes. Y es que este tipo de sombrero pone el broche de oro a tu outfit boho sin apenas esfuerzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariadne Artiles (@ariadneartiles)

También es cierto que, aunque sea un complemento a la orden del día, no todo el mundo se siente igual de cómodo utilizando un sombrero por mucho que te guste el estilo boho. Pero si no quieres renunciar a la idea de llevar un complemento de este tipo, los pañuelos y bandanas anudados al cabello son igual de ideales.

Cazadora de ante o vaquera

Cualquiera de los dos tipos puede convertirse en tu prenda de abrigo perfecta para llevar con tus vestidos bohos. Con la cazadora de ante el look boho se intensifica, mientras que la cazadora vaquera lo aligera y le da un aire más relajado. Así que tú eliges cuál va más contigo, si quieres alternar los dos estilos o si vas a decidirte en función de la temperatura que haga. En cualquier caso, siempre será un acierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Con botas militares y Converse

Si le quieres dar un aire más actual y desenfadado a tu vestido boho solo tienes que cambiar las botas cowboy por tus militares o por las clásicas All Star de Converse. El resultado es un look boho muy casual, con ese aire effortless que tanto nos gusta y que puede hacer que le saques el máximo partido a tus vestidos de aire bohemio. Y es que tanto las botas militares como las deportivas tipo Converse se han convertido en un calzado del que no queremos prescindir, tampoco cuando vestimos en clave bohemia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)