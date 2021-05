Los cropped flare son ideales para crear un look denim que se adapte a cualquier situación. Se caracterizan por un tiro alto (o semialto), ajustados a la parte superior de la pierna y ligeramente acampanados en el bajo. Pueden convertirse en tus mejores aliados de estilo, al igual que ha ocurrido con muchas influencers, que no se separan de ellos.

Con tacones o deportivas, sudaderas o transparencias, no hay límite para los cropped flared, y aquí tienes la inspiración que necesitas para incluirlos en tus mejores outfits.

Con camisa masculina

Con sudadera

Las sudaderas se han convertido en una prenda imprescindible y nos encanta llevarlas a todas horas. Pero si bien nos encanta el estilo comfy, no siempre necesitamos llevarlo en un total look. Consigue un outfit tan ideal como el de Emma Roberts combinando tu sudadera con los cropped flare de moda e, incluso, atrévete a llevarlos con un botín sofisticado como hace ella.

Con camiseta de rayas

Lo que sentimos por las camisetas de rayas marineras es casi adicción y no nos avergüenza reconocerlo. Nos gustan en todos los colores, de manga larga o de manga corta, y las sabemos adaptar a multitud de looks. Los cropped flare son, sin lugar a dudas, de nuestros pantalones favoritos para lucir las camisetas más atemporales y chic de nuestro armario.

Combinado con negro

Si buscas un outfit sofisticado, elegante y sobrio, solo tienes que decantarte por prendas clásicas y el color negro. Los jeans cropped flare consiguen adaptarse de maravilla a este tipo de combinaciones, añadiendo un toque de modernidad que evita que el look pueda resultar monótono.

Con chaqueta de punto

Con animal print

El animal print es ese estampado que todas queremos llevar, pero no siempre sabemos cómo. Para conseguir que el look no quede recargado lo mejor es combinarlo con prendas casual, como unos jeans, y la idea de hacerlo con unos cropped flare es de lo más acertada. Da igual que lleves el animal print en una camisa, un jersey o unas camisetas. El resultado será de lo más trendy.