Cómo combinar la camisa cropped

Una de las prendas que no falla con las camisas cropped es el pantalón vaquero de talle alto, especialmente si se trata de un modelo relaxed de pernera recta o para los vaqueros slouchy que ponen el acento en la cintura. Apuesta por una camisa blanca si buscas un look de estilo clásico, por una estampada para alegrar el conjunto o por una negra si prefieres darle un plus de sofisticación.