Las odias o las amas, pero lo cierto es que las hombreras han pasado de ser una frikada de los ochenta a formar parte de los looks más deseados del Street style. Esta primavera serán las grandes aliadas de tus estilismos de entretiempo, sólo necesitas un jersey o sudadera para lucirlas como una auténtica experta.

Jersey con hombreras de color

Este modelo cropped de color naranja es una apuesta de Zara, que ha elegido combinarlo con un pantalón vaquero de pernera ancha y talle alto que alarga la silueta y afina la cintura. Puedes conseguir un look más impactante si lo combinas con pantalones y faldas de tonos rojos o rosas, aunque también tienes la opción de convertirlo en el protagonista del look con un sencillo vaquero.

Jersey con hombreras camel

En las antípodas tienes este jersey de lana con hombreras de la firma The Frankie Shop, que propone un total look en tonos camel. La propuesta, en principio clásica, se vuelve transgresora por el suéter oversize y el pantalón asimétrico. Este modelo es perfecto para combinar con leggins que, especialmente si no eres demasiado alta, ayudan a equilibrar la figura.