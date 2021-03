La moda española, del mismo modo que el diseño internacional, se ha visto frenada a muchos niveles en este año de pandemia y la consecuencia es que algunos de los mejores diseñadores españoles han optado por no presentar colección de verano, es el caso de nombres con tanto peso como Juan Vidal, Ana Locking, Teresa Helbig, Palomo Spain o Roberto Torreta.

Cuadros de vichy

JC Pajares ha creado toda una línea en cuadros de vichy compuesta por camisa, bermudas, pantalones largos y hasta corsé, que puedes llevar en total look o mezclados con otras prendas.

El mallorquín J. Llambias también ha incluido los cuadros de vichy en varios tipos de prendas. Camisas, bermudas y vestidos confeccionados en seda, algodón o lino ligerísimos que no querrás quitarte en todo el verano.

Vestidos largos y fluidos

Pantalones con volumen

Vestidos baby doll renovados

Los minivestidos tipo baby doll son una de las claras apuestas veraniegas y las propuestas no acaban en el clásico blanco de todos los años. Marcas como And Me Unlimited, Compañía Fantástica o Wild Pony han apostado por renovar el vestido más cómodo del verano con colores vibrantes y estampados de flores alegres y muy frescos.