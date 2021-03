Los tonos neutros, entre los que se encuentran el blanco, el negro, el gris y el beige, no sólo son fácilmente combinables, sino que nunca pasa de moda. Otro de sus valores es que, a pesar de estar entre los colores clásicos, son capaces de adaptarse a diferentes estilos en función del patrón de las prendas y de cómo se combinen.

El color beige, en cualquiera de las tonalidades del Pantone, tiene la capacidad de sumar elegancia a cualquier estilismo y si lo eliges en total look no solo va a ser facilísimo de construir, sino que va a resultar super cool.

El beige cuenta además con otra ventaja, que funciona muy bien mezclado con otros colores: con otros neutros no pierde su condición de clásico contenido, con los cálidos se vuelve excitante, con los fríos se apacigua y con los tonos flúor se convierte en un color absolutamente moderno.

Falda y jersey de lana

En los primeros días de la primavera, cuando ya puedes dejar de lado el abrigo, tienes un look perfecto si apuestas por una falda midi y un jersey de lana grueso. Combina el conjunto con unas botas en la misma tonalidad o rompe la monocromía con un calzado de color. Los rojos, naranjas, morados y rosas serán perfectos si quieres darle un plus fuerza al look.