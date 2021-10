La idea es conseguir un look discreto, pero con personalidad; que resulte cómodo, pero que no ignore las tendencias; elegante, pero con un punto casual que nos haga resulta accesibles. Y conseguir todo esto, a veces, puede resultar complicado. Pero una vez que revises los outfits que te traemos como inspiración, no dudamos de que llegarás a tu próxima clase dispuesta a dar toda una lección de estilo.