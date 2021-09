El rosa palo es uno de los colores más elegantes y favorecedores que hay para vestirnos.

Aunque lo cierto es que no siempre sabemos cómo combinarlo para que luzca como se merece.

Con estas propuestas que te traemos aquí, a partir de hoy querrás llevar el rosa palo a todas horas.

Hemos analizado con lupa los looks de influencers y expertas en moda, y hay un color que está presente en muchos de sus mejores outfits y al que, en ocasiones, no le sacamos todo el partido: el rosa palo. No hay duda de que es un color sensacional, delicado, elegante, femenino y muy favorecedor. Sienta de maravilla a todo tipo de pieles y es capaz de sublimar un look. Pero a veces nos cuesta hacerle un lugar en nuestro armario porque no tenemos muy claro cómo combinarlo con acierto. Pues esos días han llegado a su fin.

Esta temporada en la que las tonalidades rosas han conquistado nuestros mejores estilismos, el rosa palo se merece ocupar el lugar que le corresponde, y tenemos todas las ideas que necesitas para que así sea. Toma nota de estas propuestas y déjate seducir por este color infalible.

Combínalo con rosa

@mariafrubies

Así de sencillo. Si tienes una prenda en rosa palo y la combinas con otra en un rosa más fuerte el resultado es espectacular. Y fíjate bien en las sandalias: qué acierto llevarlas también en rosa palo.

En looks deportivos

@alexandrapereira

Parece que la tendencia asumida en los looks deportivos es combinar tonos oscuros como el negro o pasar a los casi fluorescentes. Pues bien, de repente nos encontramos el rosa palo y no nos puede parecer más apetecible para nuestros looks más sport.

Con tonos tierra

@isabelselles

Cuántas veces nos hemos resignado a combinar los tonos tierra únicamente con blanco y negro. Y siempre sería un acierto, pero de repente vemos cómo quedan con el rosa palo se nos abre todo un mundo de posibilidades super estilosas.

Un abrigo impecable

@gittabanko

El rosa palo también se merece que lo luzcas en una de esas prendas rotundas que le permiten tener todo su protagonismo, como un abrigo para el invierno. Con uno así no tienes que preocuparte por nada más de tu look, solo necesitas prendas básicas y dar el toque de gracia con el abrigo. Maravilloso.

Con jeans

@gittabanko

Un estilismo tan casual como divino. Y sin complicaciones. Combina cualquiera de tus prendas rosa palo con tus jeans favoritos y no necesitas nada más para ir perfecta.

Un top lencero

@collagevintage

De esos que te puedes poner durante todo el año y que te apañan cualquier situación, desde ir a trabajar, hasta una cita para el brunch o una cena con amigos. Si lo llevas en rosa palo, conseguirás ese toque especial que tanto nos gusta.

Total look

@isabelselles

Nos hemos hecho tan fans de este color que nos encanta para llevarlo de la cabeza a los pies. En el año en el que hemos sucumbido a los conjuntos de dos piezas, y queremos seguir haciéndolo, el rosa palo se postula como uno de los colores más bonitos para llevarlos.

Combinado en diferentes estampados

@jennymwalton

Las rayas marineras o los cuadros vichy en blanco y rosa palo se cuelan entre nuestras propuestas por mérito propio. Olvídate de cómo combinar este color si puedes hacerlo con una única prenda, como ocurre con estos vestidos tan increíbles.

Rosa palo y naranja

@isabelselles

Se trata de una de estas mezclas con las que dices “si no lo veo, no lo creo”. Pues ya está, visto y anotado. Una combinación para sacar nota y que nos hace comprobar, una vez más, las infinitas posibilidades del rosa palo.

Un jersey de punto grueso

@jennymwalton

Ha sido verlo y quererlo. Un jersey calentito, de punto grueso y en rosa palo engrosa desde hoy mismo nuestra wishlist de este invierno. Y, por supuesto, queremos combinarlo con falda.

El bolso, en rosa palo

@sincerelyjules