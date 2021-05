En los meses anteriores era casi obligatorio llevarlos con medias, como cualquier otro vestido. Pero la primavera es ideal para lucir piernas (más o menos según se quiera) y sacarle el máximo partido al lado más femenino y sexy de los vestidos efecto piel. Es cierto que estamos deseando sacar nuestra ropa más ligera y colorida, pero no deberías dejar pasar esta oportunidad de marcarte un look impecable e impresionante. Lourdes Montes lo ha hecho, y sabemos que no hay experta en moda que no guarde un vestido así en su armario para dar acertar de pleno con él. Aquí tienes unos ejemplos impecables para llevar tú también tu vestido efecto piel.