Los zapatos de charol parece que viven altibajos fashionistas, y hay temporadas que vemos charol por todas partes y otras que, sin perder su presencia, no resultan tan evidentes. En cualquier caso, lo que es innegable es que son una tendencia constante, y podemos afirmar sin miedo que los zapatos de charol son un clásico que nunca pasa de moda y sentimos auténtica debilidad por ellos.

Pero, también tenemos que admitir que las temporadas en las que no son tendencia predominante, a pesar de ser ideales, podemos sentirnos un poco perdidas a la hora de combinarlos. Ya sean mocasines, oxford, stilettos o botas militares, los zapatos de charol son un calzado con el que no vas a fallar, y menos aún cuando veas qué sencillo es incluirlos en tus outfits diarios, y no solo en las ocasiones especiales.