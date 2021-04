Los pantalones vaqueros van con todo y eso no puede ser más cierto, pero eso no significa que los sumemos a absolutamente cada prenda y accesorio que puebla nuestro armario. De hecho, hay ciertas piezas con las que quedan mejor y en materia de calzado uno de ellos son los botines . Además estos se lucen prácticamente todo el año, desde el otoño y el invierno pasando por la primavera y sumándose a los pantalones cortos en verano.

Para los días fríos

Militares y 'mom jeans'

Otros botines de mujer o también conocidos como botas esta temporada que están de rabiosa actualidad son los de estilo militar . Se llevan en invierno con jerséis y vestidos largos y en primavera siguen haciendo lo mismo sumándose a looks sencillos que elevan como uno de vaqueros con suéter fino. Eso sí, su pantalón estrella son los 'mom jeans', porque se ciñen en cierta manera a la figura, dejando la parte de abajo más ancha para que este tipo de botín tenga su espacio. Además, ambas piezas cuentan con carácter vintage, lo que crea una línea retro del look que resulta muy interesante.

'Cowboy'

Junto a estos botines de mujer también están los de estilo 'cowboy', que no pueden faltar desde hace meses en todo zapatero que se precie y cuanto más originales sean, mejor. Se llevan con todo, con vestidos, monos, bermudas, trajes, etc., pero como mejor quedan, sin duda alguna, es con los vaqueros. De hecho, es la prenda con los que se les suele unir más directamente, dándoles un toque que los eleva. Con unos con personalidad como los de Grace Villarreal, de colores, no necesitaremos un look demasiado elaborado al que acompañen, de hecho, la influencer apuesta por una camiseta básica, pero es también en los vaqueros, anchos y con dobladillo donde aporta originalidad.