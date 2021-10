Monos, estampados y brilli brilli: looks de los 80 que no pasan nunca de moda

Los años 80 marcaron un antes y un después en la moda, y aunque durante años hayamos pensado que sus looks más representativos son cosa del pasado, nada más lejos de la realidad. Más allá de que la moda sea cíclica, los 80 fueron un punto de partida explosivo que no hemos hecho más que revisitar una y otra vez.

De hecho, hay muchos looks actuales que nos pueden parecer lo ultimísimo, pero nada de eso: ya se llevaban en aquella época gloriosa y, sencillamente, molan tanto que se han negado a desaparecer. Y si te parece algo exagerado, echa un vistazo a estas prendas y looks que han viajado desde los 80 sin descanso hasta los armarios más cool.

Nos encanta llevarlo todo tipo de prendas: camisas, jerséis, camisetas… El volumen en los hombros estructura la silueta y por eso no falta en nuestros looks más estudiados, aunque sean aparentemente sencillos.

Hace tiempo que sabemos que los brillos no están reservados para celebrar Nochevieja. Cualquier ocasión especial es buena para lucirlos y, en pequeñas dosis, el brillo es capaz de elevar cualquier look de diario .

Sí, de cuerpo entero y muy ajustados. Zara no prescinde de ellos, por lo que poco más hay que decir de hasta qué punto son de actualidad. Pues en los 80 también, y no solo se llevaban en looks deportivos, sino que eran perfectos para salir de fiesta.