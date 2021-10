LLega el momento de pensar en nuestros looks otoñales y en qué prendas nos resultan más versátiles para adaptarnos a las temperaturas variables sin perder estilos. Una de nuestras mejores opciones es el jumpsuit que, además de resolvernos el outfit completo con una sola prenda, es tendencia. Los hay más casual y más sofisticados , como los que nos gustan tanto para los looks de invitada, pero la mayoría se adaptan a diferentes situaciones según los complementos que utilices.

A Jennifer Garner le queremos copiar este look con jumpsuit y tenis que ella saber llevar dándole un toque de los más chic y elegante. El modelo, con cuello camisero y en tono verde militar es uno de nuestros favoritos, y ya lo vimos la temporada pasada dejándonos alguno de los mejores looks del street style. Si tú te hiciste con el tuyo, es el momento de rescatarlo y sacarle todo el partido en tu día a día combinándolo tal y como hace la actriz.

Nos encantan sus looks de alfombra roja, pero donde realmente Katie Holmes nos conquista es en los outfits que luce a diario para caminar por las calles de Nueva York. En esta ocasión lo hace con un mono en color verde, camiseta de algodón en color blanco y chaqueta de punto en color gris . La mezcla es sensacional y, por supuesto, el detalle que convierte a este look en uno de nuestros favoritos son las deportivas blancas que lo acompañan.

Esta combinación es una de esas a las que podemos volvernos adictas por chic y por cómoda. Además, no puede ser más sencilla y funcional, y sienta de maravilla. Los petos estampados triunfaron por todo lo alto la primavera pasada y siguen haciéndolo este otoño. La mejor forma de llevarlos para que no pierdan su punto casual y se adapten a las temperaturas más fresquitas es llevando una sudadera por dentro. Y como está claro que se trata de un look sport, no hay mejor calzado para él que unas deportivas.