Puede que aún no lo sepas, pero si tienes un pantalón amarillo en tu armario tienes un verdadero tesoro. Aunque parezca una prenda difícil de combinar, la realidad es muy diferente. El amarillo está de moda , y en un pantalón las posibilidades de crear looks variados, estilosos y con personalidad son muchísimas.

Este combo ganador se ha convertido en tendencia en un abrir y cerrar de ojos. Teníamos que verlo para atrevernos con él, pero ahora no podemos quitárnoslo de la cabeza. Consigue un look rotundo y triunfador, ideal para llevar a todas horas.

Este look es casi icónico y no nos cansamos de verlo . Ha conseguido ser tan clásico como moderno y casual al mismo tiempo. Si quieres darle un punto sofisticado solo tienes que calzarte unos tacones, pero funciona igual de bien con unas deportivas.

Absolutamente infalible. El amarillo y el gris logran un mix perfecto del que es imposible cansarse. Con camiseta, jersey, sudadera… Ideal para solucionar tu look uno de esos días que no sabes qué ponerte.

Uno de los looks que se enmarcan en el “si no lo veo, no lo creo”, y que una vez visto nos fascina. ¿Buscas un look con el que hacer una entrada triunfal y ser la más elegante del lugar? Pues aquí lo tienes. Solo necesitas una camisa animal print y tus infalibles pantalones amarillos.