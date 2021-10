Dejar los hombros al aire de la forma más sugerente y trendy es posible gracias al escote bañera. Puede que no sea el escote en el que más pienses a la hora de configurar tus looks o incorporar nuevas prendas a tu armario, pero te advertimos de que deberías contar al menos con uno por diferentes razones. Así lo hacen las insiders e influencers, que acuden al escote bañera en muchísimas ocasiones y para todo tipo de looks , desde los más casual hasta los más elegantes y sofisticados.

Para que no te quede ninguna duda de las posibilidades que tiene el escote bañera (y lo bien que queda) aquí tienes unos looks que terminarán de convencerte y harán que estés deseando presumir de hombros .

No hay blazer que no tenga cabida en nuestro armario, pero ahora queremos sí o sí una que deje los hombros al aire. El look no puede ser más femenino y elegante y, por supuesto, de los más sugerente.