Los cinturones más atrevidos son para las faldas: looks para lucir este complemento con estilo

Los cinturones han ido ganando peso como accesorio. Los cinturones han pasado de ser algo que solo usábamos cuando el pantalón en cuestión nos quedaba algo grande pero una talla menos era demasiado pequeña, a ser algo que ahora se lleva como una joya o un bolso. Es decir, los cinturones ya no son un complemento práctico sino un elemento cargado de estilo que puede dominar el look.

Las faldas se completan con los cinturones cambiando así su aspecto e imagen, como ocurre con el resto de las prendas, pero también ganan dinamismo y movimiento. Además, los cinturones atrevidos a las faldas les aportan estilo y un carácter bohemio. Pero ojo porque no todo vale. Y es que un cinturón atrevido, por muy bien que quede con las faldas, también puede recargar el look y arruinarlo.

Para crear contraste

Crear contraste entre dos prendas es la principal función que tiene un cinturón, pero en el caso del look de Madame de Rosa , la cosa va un paso más allá. Y es que, ya de por sí las dos prendas que componen el estilismo crean contraste entre ellas, el cinturón hace las veces de escalón dentro de ese contraste y, a pesar de tener personalidad, es imposible que eclipse el look. De hecho, es lo más básico de este.

Cortando el look

Y con look nos referimos a esos total look monocolor como el que luce María García de Jaime en negro. Ella lo rompe con la chaqueta, pero realmente el que parte el look es el cinturón, que, al ser brillante y en forma de estribo, crea una división entre parte de arriba y abajo y da un toque de personalidad, estilo y además estiliza la figura.

Dos en uno

Un toque

Como ya avanzábamos al principio, a veces el cinturón no tiene por qué ser funcional o por qué solo serlo, sino que, además, sirve como de complemento para el look al que acompaña, para dar un extra de personalidad a una falda que por sí sola es demasiado básica, sencilla o que solo lleva un color potente o plano, cualquiera de los dos extremos lo admite. En este caso, lo mejor será apostar por un cinturón estampado para que se vea mucho más sobre esa prenda, dándole otro carácter y personalidad. Lo mejor será coordinarlo con el resto del look, pero no estrictamente tiene que ser del mismo color o el mismo estilo, sino que puede ser de un estampado que combine con los colores del estilismo.