Lo que está claro es que no para de llevarlas, y lo hace en todas sus versiones: de cuadros, asimétricas, de flores, altas, plisadas, etc. En definitiva, la reina de España cuenta con ya innumerables diseños de este tipo de faldas de mujer , así que, como no podría ser de otra manera, esto ha hecho que se convierta en la fuente de inspiración para lucir esta prenda y, mejor, para saber en qué formas debemos incluirla en el armario. Y es que, lo mejor, es que sus faldas midi son fáciles de encontrar, pero también en versión ‘low cost’. Atenta a sus looks con faldas.

Falda lápiz

La reina Letizia es una de las mejores defensoras del look de perfecta 'working girl' . Nadie sabe lucirlo como ella, que lo aprovecha siempre para sus compromisos del día a día. Y lo confirma con esta falda midi , que es la perfecta para pasar una jornada en la oficina. Se trata de una falda ajustada pero recta, por lo que aporta seriedad y sobriedad al estilismo del que forma parte . En definitiva, los patrones son los que la hacen ser más formal que otros estilos de falda. Queda genial con blusas e incluso con camisas masculinas creando un look de contrastes pero elegante.

Plisada

Estas faldas, al contrario que las faldas de tubo, aunque igual de elegantes, son mucho más cómodas y no marcan tanto la figura, por lo que no debemos preocuparnos porque se potencie aquello que no queremos. Además, al ser de patrones más relajados, se adapta a cualquier look, no solo a los más formales.