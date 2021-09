Metalizados, ecuestres o colegiales: los zapatos que todo el mundo querrá llevar este otoño 2021

Es hora de pensar en el calzado que vamos a llevar este otoño , porque va a ser el complemento que ponga el broche final a todos nuestros looks de la temporada. Las tendencias este año se mueven entre la comodidad, a la que ya no queremos renunciar, y la explosión de alegría y optimismo que ha traído recuperar gran parte de nuestra vida social.

Por otro lado, siguen siguen estando (muy) de moda estilos que ya nos cautivaron en temporadas anteriores, como las botas altas o los botines cowboy. Por lo general, nos movemos entre diferentes líneas de calzado y las adaptamos según convenga a cada situación y a cada look. Con esta selección que hemos hecho para ti, no te perderás ni una sola tendencia , y tendrás todo el calzado que necesitas para pisar con fuerza este otoño.

Fueron la sensación la pasada temporada y esta no hacen otra cosa que confirmar su reinado. No hay influencer que no los haya lucido en redes y este año no va a ser diferente. Eso sí, si quieres la versión más actual, hazte con unos bicolor.